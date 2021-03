Florent MÉHUT

Mes compétences :



Graphisme

Création de supports de communication : logotype, charte graphique, infographie, édition, mise en page, plaquette, flyer, brochure.



Audiovisuel

Captation et montage vidéo, prises de vue aériennes, motion design, storyboard, retouche post-production, animations de logo.



Web

Conception et réalisation de site web (langage : HTML, CSS, JQuery, PHP), boostrap, responsive-design, CMS (Wordpress).





Les logiciels que j'utilise :



Suite Office

Adobe Photoshop, Illustrator, Première, After Effects, InDesign, Lightroom, XD

Davinci Resolve