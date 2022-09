Florent MOISSON

Ingénieur Informatique de l'ENSICAEN (spécialité Monétique et Sécurité des Systèmes) issu de la promotion 2014 apprentissage.



Après avoir réalisé mon apprentissage avec Sopra Banking Software à Toulouse, j'ai été embauché avec mutation (à ma demande) à Sopra Steria sur Le Mans. J'y réalise de la prestation de services où je suis amené à intervenir sur des missions Java / Java EE en tant que référent technique ou architecte logiciel.



Dynamique et passionné, j'aime les technologies et comprendre celles-ci afin de les maîtriser. Mon cursus m'a permis d'acquérir les bases générales et transverses des métiers de l'informatique. Ma curiosité pour ce domaine m'amène à m'intéresser aux nouveautés et les expérimenter pour atteindre l'expertise sur des sujets tels que Java et ses dérivés. De façon personnelle, j'essaye de développer régulièrement des nouvelles compétences sur des sujets innovants tels que les frameworks frontend (angularjs, vuejs, reactjs, ...), les microservices (kubernetes + docker), le Big Data (hadoop) et le ML (tensor flow).



A terme, j'aimerai intervenir en école d'ingénieur ou IUT sur mes domaines de prédilection afin d'échanger et partager mon expérience.



TOEIC (2014) : 925



Mes compétences :

Bases de données

Applications mobiles

Développement applicatif

Graphisme et Web design

Bureautique

Génie logiciel

Backoffice

Monétique

Systèmes d'exploitation Unix/Windows

Montage vidéo

Réseaux

Développement web

Sécurité informatique

Java / Java EE

Normes ISO

Méthodes agiles

Spring