Florent PRIVAT

Manager et chargé de sécurité expérimenté, j'ai lors de mon parcours professionnel eu la chance de développer technicité et relations humaines.

La fonction de chargé de sécurité, nécessite en outre des capacités d'analyses techniques et légales, de détenir une communication permettant de fédérer, comprendre et être compris.



Actuellement en cours de formation afin d'obtenir l'agrément INSSI. Soutenance en juin 2021

(Expert en analyse et gestion du risque d'incendie et d'explosion (Bac+5) ; CS INSSI / Agrément INSSI)



L'expert en analyse et gestion du risque d'incendie et d'explosion a pour mission d'identifier les vulnérabilités vis-à-vis du risque d'incendie et d'explosion, de concevoir un plan de traitement, de proposer et mettre en oeuvre un schéma directeur de sécurité en phase avec la stratégie de l'entreprise industrielle ou commerciale.