Apporteur daffaire chez Neogies



Neogies est une entreprise spécialisée dans l'accompagnement et le conseil en matière d'énergie et de services énergétiques associés.

Nos missions consistent à accompagner nos clients gratuitement, dans l'optimisation de leur budget énergie (renégociation des contrats gaz et électricité, optimisation des taxes liées à l'énergie, veille marché constante pour profiter de chaque opportunité marché, etc.)