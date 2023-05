Florent VOTION

Je rentabilise vos investissements média Google/Bing Ads Social Media Ads Comparateurs et Marketplaces





Ce que les autres ne vous dirons pas :







-Contrôle le poids de la marque

-Challenge les plateformes au lieu de suivre toutes leurs recos

-Garde la main sur la lecture des chiffres

-Reste prudent avec la mesure parfois "estimative" des indicateurs

-fais du remarketing mais pas à n'importe quel prix

-Teste, contrôle et reste lucide face à l'automatisation et au machine learning

-Garde en tête avantages, inconvénients et limites de chaque format

-Forme toi, monte en compétente pour comprendre et challenger lexistant