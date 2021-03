Florentin GALEY

Vous êtes dirigeant d'une TPE, PME, PMI, ou Association et vous souhaitez bénéficier du conseil de professionnels de l'informatique. Nous vous accompagnerons dans la gestion de votre système d'information, et dans vos choix stratégiques.



Nous vous offrons la possibilité de disposer des compétences d'un Responsable Informatique, adaptées à votre budget et vos besoins.



Ces missions principales sont d'assurer:



- un support de proximité à vos collaborateurs dans l'utilisation quotidienne de leurs outils informatiques.

- le suivi et l’optimisation de vos budgets informatiques et téléphoniques.

- l'étude de vos besoins et de vous conseiller pour l'implantation de solutions performantes et pérennes.

- la gestion et le suivi opérationnel de votre parc informatique par un contrôle régulier et la mise en place d'actions préventives.

- votre mise en sécurité informatique, garantie par la mise en place de PRA / PCA élaborés avec vos dirigeants.

- le pilotage de vos différents partenaires et prestataires informatiques.



Mes compétences :

Informatique

Esprit D'équipe

Rugby

Management

Communication