Actuellement à la recherche d'un emploi dans l'audiovisuel, vous trouverez sur mon site mes différents travaux ainsi que tout renseignement me concernant :

flow75b.tumblr.com



Sérieux et passionné, je suis disponible pour vous rencontrer.



Cordialement,

Florian Bon

floowello@gmail.com

06-50-19-85-04



Mes compétences :

Adobe Premiere

Adobe Photoshop

Prise de vue

Photographie

Adobe Audition

Avid

Adobe After Effects

Final Cut Pro

Ecriture