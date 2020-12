Florian CARRIÉ

Je cherche principalement à évoluer dans le milieu de l’électrotechnique en m’épanouissant professionnellement au sein d’une entreprise évolutive. Je souhaite apporter un plus et progresser au sein de celle-ci.



De nature curieux, j’aime découvrir différentes natures de travail dans le but d’acquérir des bases solides et renforcer au maximum mes connaissances et compétences et de me perfectionner en tant que Technicien de maintenance. Méticuleux et perfectionniste dans mon travail j'aspire à fournir constamment un travail de qualité afin de satisfaire les besoins.



D’un bon relationnel, le travail d’équipe m’attire énormément mais je sais aussi bien travailler seul. Et à propos du relationnel, l’approche commerciale avec les clients ou autres sociétés extérieures est un point que je ne néglige pas, au contraire je l’apprécie.



Possédant une certaine adaptabilité, je peux être un élément dynamique et novateur.



Mes compétences :

Gestion de projet

Electrotechnique

Pack Office (Excel, Word, PP, Access, Project)

Etude (programmation, devis, schématisation,..)

SIMATIC WinCC flexible

X Relais

Câblage

Eplan P8

AutoCAD electrical

Maintenance industrielle

See electrical

Twidosuite

PL7 Pro

Automatisme