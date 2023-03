Diplômé de l’Ecole Supérieur d'Ingénierie Appliqué à la Thermique et à l'Energie (ENSIATE) en cycle d'ingénierie génie éco-énergétique et anciennement en poste au sein du groupe Eurowatt en tant qu’assistant chef de projet. Je cherche à me spécialiser dans les métiers de l’énergie et de l’environnement. Je suis ouvert à toutes opportunités dans ces domaines.



Mon champ de compétences comprend notamment :



- Le management de projet : fixer les objectifs, rédaction de cahier des charges, planification, respect du budget, gestion des risques.



- Le génie énergétique : dimensionnement de systèmes de production énergétique (photovoltaïque, solaire thermique, éolien, biomasse), implémentation de système domotique (KNX), et audit énergétique des bâtiments.



- Génie thermique : étude thermique des bâtiments, dimensionnement de systèmes CVC (Chauffage, Ventilation et Climatisation).



- Le management d’équipe



Dans l’exercice de mes fonctions, j’accorde beaucoup d'importance à la qualité de mon travail et au respect des délais impartis, et je sais m’adapter à une grande diversité de tâches et de matières.



Florian de Patouillet





Mes compétences :

Energies renouvelables

Thermique du bâtiment

Diagnostic de performance énergétique

Management

Efficacité énergétique

Génie électrique

Eau