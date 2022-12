Florian DELVAUX

Cikloa conseille des sociétés avec des profils variés (Entreprises dans la prestation de services/ Actionnaires et dirigeants d’entreprises de Services/ Fonds d'investissement), souvent confrontés à des problématiques similaires.



Quels que soient leurs domaines d'intervention, les entreprises de prestation de services se caractérisent par une différenciation de la concurrence fondée sur le triptyque :

- Qualité / prix du service

- Ecoute / adaptation aux enjeux clients

- Innovation / intégration de nouveaux services



La performance économique des entreprises de services est ainsi subordonnée à leur capacité à débanaliser leur offre tout en assurant une satisfaction durable du client au meilleur coût.



Notre expérience montre que ceci ne peut être atteint qu’en mettant l’homme au centre de l’organisation et en assurant sa mobilisation dans un projet d’entreprise clair et partagé.



L’ambition de Cikloa est d’accompagner les managers et dirigeants d’entreprises de services dans l’atteinte de ces 4 objectifs :

- Pertinence et innovation du positionnement marché

- Optimisation des coûts et Financement de l'entreprise (Prêt, Avance remboursable, Levée de fond)

- Partage du projet d’entreprise par le couple homme-organisation

- Intégration d'une politique d'intelligence économique



Nos engagements : sincérité, pragmatisme, réactivité, efficacité.



Notre ambition : faire du conseil autrement.



- Une intervention adaptée à vos spécificités.

- Un conseil sans œillères ni compromis.

- Un pilotage régulier et factuel.

- Un accompagnement sur le diagnostic ET la mise en œuvre de nos préconisations.

- Une capacité à s'engager sur les résultats.



Notre objectif : un accompagnement structurant pour l'entreprise.



- Mettre notre expertise à disposition de vos projets de direction générale et s'entourer de compétences techniques ad hoc (fonctionnelles, sectorielles).

- Nous appuyer sur des outils et expériences en les adaptant à vos spécificités et aux problématiques rencontrées.

- Intégrer au maximum le facteur humain dans les projets afin de mobiliser les équipes et gérer le changement.





Mes compétences :

Financement de l'innovation

Business plan. dossier de financement

Levée de fonds

Étude de marché

Audit interne

Management de projet

Management d'équipe

Droit des affaires

Droit social et du travail

Innovation de rupture

Business development

Intelligence économique

Analyse stratégique d'entreprise

Analyse financière

Propriété Industrielle

Intelligence Collective

Création

Innovation

Competitive Intelligence