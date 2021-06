Après la 3°, j'ai fais un Cap carrosserie que j'ai obtenu et j'ai continué le Bac Pro que j'ai aussi obtenu.

Ayant jamais travailler et pas aimer la carrosserie je décidé de me convertir à la restauration



Mes compétences :

Mise en place

Réchauffer les aliment

La plonge

Entretien des locaux