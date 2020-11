Florian FOURNIER

Je suis étudiant en master TILT (Traitement de l'information, Linguistique et Traduction) à l'université de Toulon. Je suis titulaire d'une licence LLCER Anglais( langues littératures et civilisation étrangère et régionale) J'ai plusieurs expériences de travail qui m'ont permis de me créer une expérience de la vie active, continuer mes études et de financer un semestre en 2018 à Galway en tant qu'étudiant Erasmus ce qui a été l'une des expériences les plus enrichissantes de ma vie.



Ma philosophie est que nous avons tous à gagner à communiquer les uns avec les autres. Apprendre les langues, c'est faire un pas vers d'autres personnes de cultures différentes, avec une manière de pensée différente ; des personnes avec lesquelles nous pouvons nous lier et dont nous pouvons apprendre. J'ai toujours été intéressé par l'apprentissage du fonctionnement des langues et par l'apprentissage des langues en elles mêmes. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de poursuivre mes études dans le domaine de la civilisation, de la littérature et de la traduction. Dernièrement, dans le cadre de mon master, j'étudie le traitement de l'information et les compétences informatiques, ce que je considère comme un plus pour ma philosophie : être capable de trouver efficacement et rapidement les informations que je veux.

Le fait est que j'ai aussi toujours été entouré de jeux vidéo, j'ai grandi avec eux et une grande partie de mon imaginaire et de mes références vient des jeux vidéo. J'ai réalisé quand j'étais plus jeune que les jeux auxquels je jouais devaient être traduits et adaptés pour que les gens d'autres pays puissent les apprécier. J'ai donc naturellement cherché et me suis informé sur les personnes qui travaillaient dans ce domaine, des personnes qui travaillent dans le domaine de la localisation. C'est ainsi que j'ai décidé, il y a plusieurs années, de devenir localisateur et de mettre les jeux que j'aime à la disposition d'autres personnes dans leur langue afin qu'elles puissent en profiter au mieux.