Florian GIGOT

Mon parcours :

Après mon baccalauréat Scientifique, j'ai intégré le cycle préparatoire Maths-Informatique du réseau des écoles d'ingénieurs Polytech (PEIP), puis le cycle d'ingénieur en spécialité Informatique à l'école polytechnique de l'Université de Tours. Dans le but de devenir un informaticien compétant et polyvalent. Par ailleurs, j'ai effectué une mobilité internationale pendant un semestre avec le programme déchange Erasmus à l'Université de Zagreb, en Croatie.



Ma situation actuelle :

Actuellement, je suis élève-ingénieur en Informatique spécialité Systèmes d'information, en dernière année d'étude (BAC+5). Je suis à l'écoute d'opportunités pour des stages de fin d'études dans le domaine du développement informatique. Ce stage aura une durée de 4 à 6 mois sur la période d'avril à septembre 2021.



Mes centres d'intérêts :

Je suis passionné par l'innovation technologique visant à forger la société demain. Je m'intéresse également aux initiatives visant à protéger la faune et la flore.



Mes compétences :

Lors de mes études supérieures, j'ai approfondi mes connaissances dans les domaines du Génie Logiciel, de l'intelligence Artificielle, des Sciences de la Décision, des Systèmes d'information, des Systèmes d'exploitation, et des Réseaux.



Mots clés :

Informatique

Big Data

Développement informatique

Système d'information

Intelligence artificielle

Gestion de projet