Bonjour,



N'étant plus utilisateur de Viadeo, je vous invite désormais à me suivre et me contacter via le réseau LinkedIn :

https://www.linkedin.com/in/floriangouy/



Merci !

Florian



Mes compétences :

Développement logiciel et IHM

Conception centrée utilisateur

Analyse fonctionnelle

Conception logicielle

Rédaction technique

Langage Java

Méthodes agiles

Bases de données

Développement web

Ergonomie

Mobile

IHM

Web

UX