Florian MAFFINI

Informatique & Multimédia :



• Programmation logiciel structurée objet : C/C++, C#, JAVA, VB, .NET, WPF.

• Programmation Web : HTML, PHP, JavaScript, ActionScript.

• Systèmes embarqués : Android.

• Bases de données MySQL, XML.

• Modélisation 3D : Blender, OpenGL, Java3D, SolidWorks

• Expérience utilisateur, ergonomie et design.

• Méthodes de conception de services.

• Analyse et traitement d’images.



Réseaux :



• Administration Windows, Mac OS et Linux.

• Configuration de serveurs : DHCP, FTP, Apache…

• Architecture des réseaux : Ethernet, Wi-Fi, VLAN, WAN…

• Routage : RIP, OSPF, configuration de routeurs CISCO.

• Préparation aux certifications CISCO.



Langues :



• Anglais : Obtention du CLES-B2

Bon niveau de compréhension écrite et orale.

Anglais technique et professionnel.



