Florian REULIER

Pour que vos idées prennent vie ! Graphiste Webdesigner et Formateur Freelance - com1vision.fr



Graphiste Webdesigner Formateur freelance à Lucon (85), jai créé le Studio Com1Vision spécialisé dans le graphisme print et web. Le Studio répond à vos problématiques de communication en vous proposant un service sur-mesure, adapté à vos besoins.



Quelque soit le support utilisé, une publication imprimée ou une diffusion web, le studio déploie toute son expertise pour mettre en lumière votre entreprise, vos services, vos événements



Formateur sur les logiciels Photoshop, Illustrator et Indesign



https://com1vision.fr/