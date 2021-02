Bonjour et bienvenue sur mon profil.



Titulaire de Master 2 RH obtenu à l'IFAG de Lyon j'ai effectué mes premières expériences en tant que consultant en recrutement.

Aujourd'hui, je suis Gestionnaire Social au sein d'un cabinet comptable, me permettant d'intervenir sur 3 volets -Social -Paie et -RH