Florian TURROQUE

Bonjour.



De formation Technicien dexploitation, jai évolué vers un poste de Chargé daffaire afin de répondre aux exigences et demandes de nos clients.

Ce poste est un mélange de plusieurs compétences qui lie le savoir-faire de lexploitation, du projet, des travaux et du commercial dans le respect des règles dhygiènes et de sécurité.

Mes missions sont :

Suivi et exploitation des installations de nos clients, ex : relevés et analyses des données, prélèvements/analyses de laboratoire, entretien et nettoyages déquipements (ex : osmoseurs), remplacement de membranes et médias filtrant, métrologie etc.

De proposer des améliorations et de réaliser des études (devis, offres, projets et travaux).

De répondre aux demandes de prestations contractuelles

Dêtre à lécoute et de les accompagner

Soutenu par une équipe SERVICES comprenant, responsable, techniciens, ingénieurs projets et chargés daffaires, nous proposons à nos clients un service sur mesure.