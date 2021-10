Florian ZORGNOTTI

Très peu actif sur Viadeo, retrouvez moi sur Linkedin : https://fr.linkedin.com/in/florianzorgnotti



Je suis consultant SEO WordPress à Nice depuis juin 2016. J'accompagne les entreprises dans leur développement sur le web. Je suis spécialisé en référencement naturel (SEO) et Wordpress.



Je suis également blogueur voyage depuis mai 2014 et moniteur de ski depuis décembre 2008.



J'ai pour projet de vendre des formations online en marketing digital afin de vivre la semaine de 4h de Tim Ferris et externaliser mon entreprise. Je veux créer une entreprise automatisée qui travaille pour moi pendant que je parcours le monde tout en travaillant depuis mon pc.



A côté de ça, j'aime la glisse (surf, snowboard, paddle...), les pizza et la guitare.



-----------

Mon histoire :



Issu d'un Master en communication numérique et d'un BTS en marketing, j'ai choisi de prendre 1 an pour voyager autour du monde. J'ai donc créé un blog pour tenir informé mes proches de mes destinations.



A mon retour, j'ai voulu faire les choses bien et développer mon blog voyage. C'est à ce moment là que je suis tombé dans le référencement naturel.



Deux ans après, ne voulant pas travailler pour un patron à des heures fixes pendant 40 ans et profiter de ma retraite, je décide de créer mon entreprise en ligne avec pour but de travailler 20% de mon temps et profiter de ma vie les 80% restants (là, tout de suite).



Mon blog voyage : https://www.make-my-trip.fr

Mon site web : https://redback-optimisation.fr/



Mes compétences :

Pack office

C2I

Logiciel Adobe

Marketing

Communication

Management

Evénementiel

Wordpress

SEO