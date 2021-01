Floriana MARTINOVIC

Portable : 06 26 12 11 84

Email : flori_fr24@yahoo.fr

Française

29 ans

Permis de conduire B





Depuis 2006 • BAIN & COMPANY

Assistante de direction marketing & communication



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE EN INTERIM

2005 – 2006 Autres Missions : KAUFMANN& BROAD - EIM - MARITHE FRANÇOIS GIRBAUD - MC KINSEY

- Assistante de Direction / Bilingue Anglais



2005 (CDD 6 mois) • PRICEWATERHOUSECOOPERS - Neuilly-sur-Seine

Assistante de Direction bilingue anglais :

- Assistante de 3 associés et d’une équipe de 46 collaborateurs

- Accueil téléphonique en anglais et en français

- Organisation de déplacements, voyages, rendez-vous pour les associés

- Préparation - organisation de réunions

- Présentation PowerPoint

- Gestion de reporting, suivi de notes de frais du personnel

- Préparation de facturation ; suivi des impayés et relance clients

- Suivi du recrutement, organisation de rendez-vous avec les candidats

- Gestion des plannings des collaborateurs



2004 - 2005 Autres missions : CITY GROUP - NSM - Vie - SOCIETE GENERALE - ANTALIS – CBRE ELLIS BOURDAIS - Paris

- Assistante Administrative & Commerciale



2003 - Formation d’Attachée Commerciale - NEGOCIA

- Bilan de Compétences



2002 (1 an) • CHEP France - Location de Palettes - Clichy

Assistante Commerciale :

- Responsable de la gestion du portefeuille du Chargé d’Affaires comptes européens

- Interface avec différents services (service logistique, interpool, qualité, ADV)

- Contact client (téléphone, courrier, mail)

- Préparation, visite du Chargé d’Affaires

- Suivi de l’activité client

- Logistique : prise de commande et résolution de problèmes

- Gestion et suivi de déclaration des palettes

- Préparation des tableaux de bord, d’inventaires

2001 (6 mois) • Société SFEIR – Société Prestataire en Informatique - Paris

- Hôtesse-Secrétaire

• Anglais (niveau avancé) - TOEIC TEST score 620

- Séjours linguistiques : pays anglo-saxons (6 mois) • Italien (2 ans)

AUTRES ACTIVITES

Volontariat : Croatie, Sibenik : Réfection d’une église (juillet 1997, durée 2 semaines) ;

Etats-Unis, San Francisco, Huddart Park : Construction de barrières autour d’une rivière (juillet 2000, durée 2 semaines).

Natation, lecture, voyages (Italie, Angleterre, Malte, Israël, Etats-Unis).



Mes compétences :

Langues