Floriane JOURJON

Cela fait 8 ans que je manipule dans les laboratoires microbiologiques d’entreprises variées. Avant cela, je voulais travailler dans un laboratoire donc j’ai fait des études en biologie de l’environnement. J’y ai découvert la microbiologie et ai immédiatement voulu travailler dans ce domaine. Puis ma licence professionnelle spécialisée puis mes expériences successives m’ont conforté dans cette idée.

Grâce aux 9 entreprises pour lesquelles j’ai travaillé, je maîtrise un large panel d’analyses et de compétences transverses. Le métier de technicienne en microbiologie est un choix évident, mais essayer différentes structures m’a permis d’affiner mes besoins.

Aujourd’hui, je veux travailler dans un service stimulant comme celui de la R&D, pour une entreprise en accord avec mes valeurs, notamment concernant l’environnement. Depuis la fin de mon 1e CDI à la faveur d’un licenciement économique, je recherche donc ce type d’entreprise, pour y faire ce que je fais depuis mes études en y apportant mon expérience et ma motivation.



Mes compétences :

Microbiologie

Biotechnologies

Microsoft Office

Autoclaves