Florimont BADOUAILLE

Disposant d'un Master 2 de Génie Mécanique en Productique Aéronautique, je recherche un CDI dès maintenant dans les secteurs de la Gestion de Production ou des Méthodes et Procédés (de fabrication), si possible dans le domaine de la fabrication additive métallique.



Mes compétences :

Amélioration continue

Gestion de projet

Gestion de la production

Productique

Bureautique

CFAO Catia / NX

Génie mécanique

Travail en équipe

Gestion des stocks et approvisionnement

Usinage 5 axes

Tomographie

Essais mécaniques