Etudiant de 1ère année en Réseaux et Télécommunications à l'Institut Universitaire Technologique de La Réunion.



Possédant un Bac avec les spécialités Mathématiques et NSI, j'ai intégré l'Université de La Réunion dans le secteur Réseaux et Télécommunications.



Je suis fortement passionné de nouvelles technologies et plus précisement par les systèmes embarqués.