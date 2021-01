Fode DIAKITE

Je suis un très grand passionné d'informatique depuis mon plus jeune âge. J'ai découvert le développement web très tôt , depuis mes 14-15 ans.

Le codage est devenu par la suite une passion pour moi et j'y passé tout mon temps libre que ce soit les week-end ou pendant les vacances. Etant quelqu'un de très créatif, le codage était pour moi un outil à la fois important et amusant pour moi car en partant d'une page web vierge, je pouvais avec quelques centaines de lignes de code créer et développer des pages web très intéressant en accord à mes centres d'intérêt. Je maitrise aujourd'hui plusieurs langages : HTML ; CSS ; JAVASCRIPT ; PHP ; MySQL ; VBA.

Les logiciel Microsoft comme Word, Excel et PowerPoint me sont très familier.

Je maitrise aussi le montage photo avec photoshop et le montage vidéo avec les logiciels filmora et camtasia.



Je suis actuellement dans un BTS informatique (option SLAM) au lycée marie curie. Ce BTS me permet d'approfondir mes connaissances en terme de culture informatique et en développement. J'ai pour objectif d'intégrer une école d'ingénieur après mon BTS pour ensuite travailler dans une grande entreprise après l'obtention de mon diplôme.