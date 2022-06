Formation RABAT CHEZ (BSC BUSINESS CENTER )

QUI SOMMES-NOUS ?https://training.bestsideconsulting.ma/

BSC Business Rabat

Une adresse de référence sur lavenue Fal Ouled Oumier Agdal,

La souplesse, lattractivité tarifaire et la modularité dun contrat de prestation qui vous affranchit des contraintes habituelles dun bail commercial,

Laccès immédiat en transports en commun,

Un centre daffaires agréées par le centre régional dinvestissement à Rabat,

Un éventail de services complémentaires : location de bureaux, location de salles de réunion, réception de votre courrier, accueil de vos clients pendant les heures douverture, hébergement et accueil téléphoniques personnalisés, prise des messages selon vos consignes, réception de vos fax et transfert sur votre adresse mail

Création des entreprises: Sarl, SA, SNC, Auto-entrepreneurQue vous serez domiciliés chez nous ou non, résidents au Maroc ou non, notre centre daffaires vous facilite la création de votre société, nos experts sont à votre disposition pour le choix de la forme juridique la plus adéquate et vous accompagne sur place ou à distance tout au long de la procédure, quelle que soit la taille de votre entreprise et quel que soit le secteur de votre activité.Nous vous accompagnons durant toutes les étapes suivantes :

Certificat négatif

Etablissement des statuts (Acte notarié ou sous seing privé)

Etablissement des bulletins de souscription et le cas échéant des actes dapport

Blocage du montant du capital libéré

Etablissement de la déclaration de souscription et de versement

Publication au journal dannonces légales et au bulletin officiel

Dépôt des actes de création de société et formalités denregistrement

Inscription à la patente et identifiant fiscal (IS IGR -TVA)

Affiliation à la CNSS

Déclaration dexistence à linspection du travail

Location des bureauxNotre centre vous permet daccéder immédiatement à des bureaux équipés « clé en main ».Vous pouvez louer un bureau à Rabat Agdal à lannée, au mois ou de manière occasionnelle selon vos besoins et/ou vos projets.Le service Location de bureaux vous permet daccédez à des bureaux équipés sans vous préoccuper de la gestion logistique et matérielle : mobilier et matériel de bureau, ouverture de ligne téléphonique, connexion Internet, gestion des appels téléphoniques, ni de charges supplémentaires ou imprévues : abonnement, eau/électricité, maintenance, taxes

Salles de formationPour des réunions, séminaires, formations, séances de travail, visioconférencesVous recherchez une salle à Rabat dans un lieu prestigieux? Notre centre met à votre disposition des salles adaptées à vos besoins avec une panoplie de services à la carte.Des différentes configurations de la salle de formationÉquipement et services inclus :

Tables et chaises

Connexion haut débit

Tableau blanc et feutres

Nettoyage des salles avant et après votre événement

Vidéoprojecteur

Climatisation

Assistance technique par nos équipes avant le début de lopération

Personnel administratif disponible durant votre manifestation (uniquement pendant les horaires douverture au public)

