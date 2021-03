Fouad BOUCHAOUIR

Kodeane est une agence digitale située dans la commune de Cernay, dans le Grand-Est, au centre du département du Haut-Rhin, à 20 km de Mulhouse, 40 km de Colmar et 35 km de Belfort.



https://kodeane.com/



Kodeane est plus quune agence digitale, cest un esprit. Une volonté de favoriser le développement de votre entreprise. Cest pourquoi lagence digitale se nomme Kodeane, traduction littérale du terme de géant, en coréen geodaehan.



Une façon pour nous dindiquer que notre ambition est de faire grandir les entreprises à pas de géant dans le secteur du digital.



Grâce à nos connaissances opérationnelles, notre agence webmarketing sengage donc à faire grandir les entreprises rapidement, mais aussi sur le long terme, ainsi que des objectifs de croissance assurés dans la durée !



Afin dy parvenir, nous proposons à nos clients une expertise irréfutable dans la création de site Wordpress moderne et performant, du référencement Google optimisé, et de la gestion professionnelle des réseaux sociaux !



Kodeane vous assiste dans le développement de votre site web afin de promouvoir votre entreprise et commercialiser vos produits ou services. Aussi, nous vous offrons une véritable vitrine en ligne afin datteindre vos objectifs.



Nos site internets sont développé via le CMS WordPress (système de gestion de contenu), ce qui vous permet de bénéficier dun site web clé en main, conforme pour les moteurs de recherches.









De plus, afin daffirmer votre présence sur les moteurs de recherches, lagence web digitale Kodeane valorise les contenus de votre site web grâce au SEO. Quil sagisse dune optimisation du référencement On-Page ou dune stratégie de rédaction de contenu, notre mission est de vous faire émerger du dédale des résultats Google par lintermédiaire dun meilleur positionnement.

Notre équipe développe également en parallèle votre visibilité sur les médias sociaux, favorables au référencement.

À la faveur dun champ sémantique pertinent et adapté à votre domaine, un contenu de qualité et des améliorations techniques, notre agence webmarketing vous assure un meilleur positionnement sur le moteur de recherche Google.





Avec lagence digitale Kodeane, votre communication web nest plus une dépense, mais un engagement pour lavenir !



Vous voulez créer un site ? Votre trafic a des difficultés à décoller ? Expliquez-nous votre projet et notre agence webmarketing vous contactera pour trouver la meilleure solution !