Fouad FOUAD DARHI (DARHI)

Direction de projets de transformation (Stratégie, Organisations, Systèmes et Processus)

Stratégie Achats (Processus P2P et S2P, Dématérialisation, Analyse des dépenses, SRM)

Direction et Optimisation des Systèmes dinformation, Carve-out, Due Diligence, SPA, TSA

Risque Client, Fournisseur, Trésorerie et Crédit (Opérationnel, Financier et Contrepartie)

Expertise ERP CRM (B2B B2C), Achats, Finance, Supply Chain, MDM, Agilité

Maîtrise des Contrats de Partenariat, dOutsourcing et dOffshore dans un contexte international

Membre du Jury des Plumes des Achats & Supply Chain, Expertise Scrum, Kanban

Solutions ERP : SAP (R/3 ECC S4/HANA), Microsoft (Dynamics 365 AX NAV)

Solutions Achats/CRM : Ivalua, Ariba, Baseware, Jaggaer, Coupa, Salesforce, Microsoft CRM

Anglais Espagnol Arabe Néerlandais, Mobilité Internationale