Fort d’une vingtaine d’années expérience dans le domaine de l’ingénierie et l’installation générale. Nous intervenons dans de nombreux projets d’ingénierie technologiques pour le compte de grands groupes industriels.



Notre expertise technique et métier dans les secteurs de la chimie, pétrochimie, pharmaceutique, oil & gaz et le nucléaire ajoute de la valeur à nos conseiller au service des industriels.