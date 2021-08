Fouad TERNANE

J'ai un diplôme de licence et du master en génie mécanique option maintenance industrielle et je prépare le doctorat en génie mécanique , j'ai un ensembles des diplômes comme les compétances linguistiques en anglais et le français ,plus des stages à des société connu comme sonatrach et céramic je suis entraine de gérer un club à l'université de aboubekr belkaid de tlemcen qui s'appel "club des jeunes inventeurs et créateurs "

mes centre d'intêret couvre le domaine de la maintenance industrielle (industrie,production,aeronautique....) et la recherche scientifique .



Mes compétences :

Maintenance industrielle

Solidworks

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad

GMAO