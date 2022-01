Je suis Foued ZBEIBA j’ai obtenu mon diplôme d’ingénieur au sein de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis avec une mention excellente.



J’ai travaillé pendant 3 et ½ dans une société de développement de logiciel dans le domaine de sécurité ainsi que le développement des plateformes web.



Depuis Janvier 2010, j’ai créé une société (PrimTechnologies) dont l’activité principale et la sous-traitance des projets informatique en provenance exclusivement de la France, L’effectif de la société est de 5 personnes.



PrimTechnologies est une société de services en ingénierie informatique (SSII) basée en Tunisie qui offre ses prestations aux entreprises européennes.



Les principales prestations que PrimTechnologies propose sont :

• Conception et développement de site Web statique ou dynamique.

• Développement des sites web applicatifs en utilisant des Framework (Symfony, Zend)

• Développement des sites internet à base d’un CMS (Drupal, Joomla).

• Conception et développement de site E-Commerce à base de prestashop ou sur mesure.

• Optimisation et référencement de site internet.

• Développement spécifique d’applications/ingénierie logicielle.

• Développement des applications clients/serveur, applications distribuées, solutions métier

• Intégration et développement autour des solutions Open source.

• Maintenance des applications existantes.



Depuis Janvier 2012, une société fille de PrimTechnologies a été créée en partenariat avec une société Française, l’effectif de la société est de 8 personnes, les principaux projets sont sous le Framework Symfony, les CMS Drupal et Prestashop.





Mes compétences :

Php 5

Symfony

Drupal

C# .NET

Php/mysql

Prestashop

Cms

Php