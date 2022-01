Fouzia KANDJAR

J'ai débuté ma carrière professionnelle en Maison de retraite en tant qu'Aide

Soignante, c'est au cours de cette expérience très enrichissante que j'ai pu, d'une part mettre en œuvre un accompagnement éthique et bientraitant, des valeurs qui me tiennent à cœur depuis toujours et d'autre part découvrir le secteur de la personne âgée.

Par la suite, en tant qu'éducatrice spécialisée en Hôpital de jour, j'ai participé à soulager la souffrance psychique et psychologique d'enfants et d'adolescents ayant des troubles du spectre de l'autisme, tout en apportant un soutien et une écoute à des familles parfois dépassées par la situation de leurs enfants. J'ai pu travailler en collaboration avec les différents acteurs œuvrant autour des enfants et des adolescents et de ce fait, favoriser le

travail en réseau et en partenariat.

Mon rôle actuel de coordinatrice au sein d'un IME, me permet de renforcer mes capacités en prise de décision et de gestion d'équipe, mais aussi à améliorer mon attention aux détails, ma précision et ma communication.