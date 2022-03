Fouzia LAZAAR

Je suis spécialiste de la protection de mes clients, de leur famille et de leur patrimoine. Ils sont professionnels ou particuliers, salariés ou retraités. Dans ce cadre, mon rôle est :



D'assurer une prospection active pour le développement de mon portefeuille de clients et accompagnez mes clients dans le temps,



D'apporter à mes clients mon expertise et des solutions AXA adaptées à leurs besoins, en matière de protection sociale et patrimoniale,



De Fidéliser mes clients sur la durée par l’entretien d’une relation commerciale, la renégociation de contrats et la réalisation de ventes additives au fur et à mesure de l’évolution de leurs besoins,



Organisez mon activité commerciale, gérez mes prises de rendez-vous et mes déplacements.



Mon activité commerciale est centrée sur les domaines de la santé, de la prévoyance et du placement.



Mes compétences :

Aptitude à la prospection client

Capacité de négociation et force de conviction

Conquête et fidélisation de la clientèle

Déterminer, dynamique et curieuse

Sens du contact

Organisée et autonome

Tempérament commercial affirmé