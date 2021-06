France WAYMEL

Je suis assistante de direction dans la région du Nord-Pas-de-Calais.



Je suis motivée, positive et toujours prête à relever de nouveaux challenges, que ce soit seule ou en équipe. Je me distingue par ma personnalité qui me permet d’avoir un excellent relationnel et qui apporte une touche d'originalité à mon travail et aux différentes actions de communication et commerciale que je mène.



Mes compétences :

Commercial

Communication

Organisation

Organisation événement

Partenariats

Relation Humaine

Relationnel