Formation et conseil sur les transports de marchandises dangereuses (ADR, IMDG et IATA).

Conseiller à la sécurité ADR.

Spécialisation sur les matières infectieuses, les produits de consommation et les produits de parfumerie.

Mise en place de formation sur mesure adaptée à l'activité de l'entreprise.

Ecole accréditée par IATA et la DGAC.