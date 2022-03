Intégration, insertion pro, lutte contre l'illettrisme et la discrimination... On a tous un potentiel c'est pourquoi je souhaite évoluer vers le métier de CIP. Je suis en seine maritime et j'ai besoin de vous CIP et Asp pour m'aider à sécuriser mon choix de reconversion en répondant à une petite enquête métier. MERCIII



Mes compétences :

Service à la personne

Protection de l'Enfance

Accompagnement de projet

Accompagnement