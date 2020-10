Francine LE MASSU

Depuis 1988, j'ai occupé divers postes de secrétaires / assistantes : Secrétaire commerciale, juridique, Marketing (12 années avec pratique courante de l'anglais), technique et de Direction.



Durant l'année 2006, j'ai effectué un Bilan de Compétences puis entamé une démarche de Validation des Acquis de l'Expérience à la suite de laquelle j'ai obtenu le BTS Assistante de Direction bilingue en Février 2007.



Forte de ce diplôme, j'ai intégré le S.A.V. de Mitsubishi Motors France en tant qu'assistante de direction, assistante formation et binôme du Chargé de Clientèle.



Souhaitant ajouter une corde à mon arc, je me suis dernièrement orientée vers une formation d'infographiste PAO. Celle-ci répond à mes aspirations en me permettant d'allier un domaine créatif à la pertinence d'une nécessité actuelle : COMMUNIQUER.



Mes compétences :

Anglais

BTP

Communication

Documentation

Escrime

Marketing

Organisation

Planning

SAV

VAE