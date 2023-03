Francine THUREAU

Possédant un parcours dans le monde du design depuis la seconde, jai pu développer de nombreux projets dans divers domaines aussi bien sur papier, en passant par le numérique et la modélisation 3D, quen réalisation maquette à partir de bois ou plastique. Avide de connaissances, jaime me challenger dans des domaines qui mont toujours attirés durant mes études, ce qui est le cas pour le GRAPHISME et le WEB DESIGN. Récemment diplômée de ma formation dInfographiste web designer, jai eu le plaisir de mouvrir à de nouvelles compétences, en plus de celles que je possède en graphisme, et de nouveaux modes dexpressions artistiques comme le montage vidéo, la réalisation de maquette interactive ou la création de site web via un CMS. Jai tout de suite su que le graphisme et le web design seraient mes domaines de prédilection.





COMPETENCES



WEB : Création de mockup, charte graphique, identité visuelle, logo, pictogramme, signalétique, maquette intéractive pour site web, site web, publication pour les réseaux sociaux, animation vidéo, illustration, diapositive.

PRINT : Réalisation d'affiche, flyer, livre blanc, magazine, article de journal, carte de visite.