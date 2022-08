Francis BOULET

Documentaliste spécialiste gestion des ressources audiovisuelles et musicales, mes compétences se distinguent dans la valorisation des contenus audiovisuels par l'analyse, la description la diffusion des images aux publics.



Passionné de cinéma, la création occupe une place importante de mon activité : création d’un film institutionnel, de courts métrages, de clips sportifs, d’une base de données, montage d’extraits vidéo de conférences/ débats sur le sport.



Objectifs: J'aimerais travailler dans le milieu du culturel au sein d'une grande médiathèque afin de travailler en équipe, d'être en contact avec le public et mettre en place des projets et événements culturels ou dans le milieu artistique au sein d'un centre de ressources pour y gérer son fonds iconographique, audiovisuel et sonore.



Mes compétences :

indexation

Documentation

Recherche

Montage

Valorisation

Création

Réalisation

Archivage

Communication externe