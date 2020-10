Francis CALEIRO

Madame, Monsieur,



Les 10 années d'expérience et ma formation de technicien de maintenance informatique mont permis de Développer de solides compétences en microinformatique, aussi bien dans le domaine software que hardware.



Aujourd'hui mon expertise me permet d'être réactif dans la résolution, des dysfonctionnements et la mise en place de solutions, que ce soit au niveau logiciel ou au niveau matériel.



Désirant augmenter mes compétences, jai suivi une formation de développeur web cette année ainsi qu'une formation en réseaux et télécommunication





Motivé et passionné, intégrer votre entreprise, me permettra de mettre mes qualités organisationnelles et relationnelles au service de vos clients.



Je me tiens à votre entière disposition afin déchanger sur mes motivations lors den entretien à votre convenance.



Dans l'attente de votre réponse, veuillez agrée, Madame ; Monsieur, l'assurance de mes sincères salutations.



Fernandes-caleiro Francis



