Francis CAMELIN

Technicien robotique en production pendant 10 ans dans le domaine automobile.

programmeur en robotique et suivi de projets industrialisation pendant 12 ans dans le domaine automobile.

PRIINCIPAUX METIERS

SOUDURE MIG MAG +CMT

SOUDURE LASER (TRUMPF ,PFO) MONTEE SUR ROBOT

SOUDURE PAR RESISTANCE

encollage,moussage,manutention ,palettisation.

Robots (KUKA Krc4 et Krc2ET Krc1)

,(ABB S3,S4 S4C,S4C+,IRC5 ,multimove)

ROBOTS YASKAWA

Suivi de projet

Independant depuis 02/2010

je fais egalement de la formation sur ABB et KUKA



Mes compétences :

Programmation

ROBOTIQUE

Formation

Optimisation

SOUDURE ROBOTISEE

KUKA KRC1,KRC2,

ABB S4,S4C,S4C+,IRC5

SOUDURE LASER TRUMPF PFO

MOTOMAN BAIES NX ET DX

APPLICATIONS MOUSSAGE ET MASTIQUAGE

NOUVEAUX CLIENTS ABB,FIL GOFFIN

FORMATEUR enregistré avec déclaration d'activité