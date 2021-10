Francis DORMENVAL

Bonjour et merci de vous informer au sujet de mes références,



Diplômé de l'ESACI et fort d'une vingtaine d'années d'expériences en développement des affaires, de 2010 à ce jour, je suis le spécialiste du développement commercial et marketing pour un groupe d"agences de communication et responsable de l'expérience client.



Si vous le souhaitez, nous pouvons échanger pour apprécier mes expériences et nos activités respectives.



Citation : « L'important n'est pas de convaincre mais de donner à réfléchir »



Bernard WERBER (1961 à ce jour) écrivain français auteur de best-sellers.



Mes compétences :

Relations clients

Prospection commerciale

Commercialisation

Développement commercial

Négociation commerciale

Marketing

Communication

Activation Multicanal

Digital