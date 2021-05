Depuis 2018,Je travaille comme technicien en fibre optique.je pose des poteaux telecom et je reprend les cables fibres optiques et cuivres.

J'effectue une formation professionnrlle de 8 mois jusqu'au 27 octobre 2017.j'aurais une certificat de technicien reseau cablé de communication

titre de niveau 4



Mes compétences :

Mathematique

Sportif footing

Bricoleur

Informatique petit depanage

Management et formation de personne