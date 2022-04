Francis G.CAMPBELL

- conseiller artistique en publicité & communication

- Réalisateur indépendant pour le compte de (Yennenga Prod)

- artiste musicien à (SAWAT Music Group)

- auteur & directeur artistique à (SAWAT Entreprises)

- producteur exécutif à (SAWAT Music group & Yokstyle Music)

- general manager en ''service location limousine et entretien & vente chiens de race'' pour (The Acee Corporation - T.A.C & associés)

- Professeur de Direction artistiques (1ère et 2ème année d'Université)



Mes compétences :

Producteur de Musique

Directeur artisitique de Publicité

Consultant en Communication d'Entreprise

Conseiller artistique Evènementiel