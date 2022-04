Francis GENET

Passionné des technologies de communication et fan de l'univers Apple.



Je suis curieux par nature et j'aime échanger, je me suis donc naturellement orienté vers les technologies du Web : PHP/MySQL mais également le javascript (AJAX, JQuery, Mootools).



Mes études me permettent d'approfondir d'autres langages tel que le JAVA ou le C++ (dans lequel je me suis formé sur la librairie Qt).



Même si jusqu'à présent mes stages et partenariats m'ont surtout orientés vers le développement applicatif et web, l'administration de parcs informatiques continue de m'attirer



Je préfère travailler en équipe que seul sur un projet, mon but étant d'apprendre des (avec les) autres et de relever de nouveaux challenges.



Mes compétences :

AJAX

AJAX + jQuery

JAVA

JQuery

Microsoft Technologies

Mootools

MySQL

PHP

Php MySQL

Python

SAN

USA

VoIP

Web