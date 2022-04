Francis GERMAIN

Technicien supérieur en exploitation des équipements climatiques, j'ai gravi les échelons chez Dalkia pour finir comme ingénieur d'exploitation responsable de la Lorraine Ouest et encadrant une équipe composée de 27 personnes.

Après 3 ans comme responsable de l'activité" gestion énergétique" chez Vinci-Facilities, j'ai monté en avril 2014 ma propre entreprise et propose à mes clients des contrats de maintenance, d'études et de travaux dans le domaine climatique.

Mes atouts : mes compétences techniques, mon sens aigu du commerce passant par les respect de mes clients, mon pragmatisme et ma réactivité me permettant de trouver une solution à presque toute situation de fonctionnement anormale.



Mes compétences :

Technique

Gestion administrative

Commerciale

Managériale