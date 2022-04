Francis GIMGEMBRE

Artiste peintre, j'excerce le métier de peintre décorateur dans le domaine du spectacle, scénographie, evenements artistiques, théâtre, cinéma. Par ailleurs j'ai dispensé des cours de peinture décoratives et de perspectives dans différentes écoles de formation professionnelles. Aujourdh'ui je travaille principalement à l'Opéra de national de Paris en qualité de 1er décorateur. En tant q'artiste peintre j'ai une création foisonante et me consacre depuis un an à la réalisation de portraits en pieds. Ces portraits sont fait sur commande ou font l'objet d'exposition comme celle que j'ai intitulé "les gens d'ici", présentée à Charleville-Mézières au mois de décembre 2015.