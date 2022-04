FRANCIS GINESTET



GINESTET CONSEIL - Communication et stratégie d'entreprise

Etude / Formation / Conseil



06 87 77 35 84

francis.ginestet@gmail.com



# Une formation d’ingénieur des techniques horticoles enrichie d’une formation économique et juridique.



# Un savoir-faire en matière de communication : journaliste, puis rédacteur en chef presse écrite et animations de rencontres professionnelles.



# Une expérience de suivi et d’analyse de la filière horticole (production / commerce / paysage) tant sur le plan technique, qu’économique.