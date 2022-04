L’alliance de l’expérience et de l’innovation pédagogique



FYM Conseil, membre du Groupe SVP, réalise des formations sur-mesure pour les entreprises et les collectivités dans les domaines du management, de la performance commerciale, de la relation client et du développement personnel.



Notre organisation



Répartis dans 8 domaines de compétences, nos consultants-formateurs sont des professionnels du secteur d’activité pour lequel ils interviennent.



Pour chaque parcours de formation, un chef de projet dédié pilote l’ensemble de l’action de formation. Avec vous, il adapte le programme, construit les séquences de formation, sélectionne les intervenants, coordonne le déploiement des sessions, contrôle les aspects administratifs et suit les résultats de la formation.



Nos engagements

1.Des programmes de formation entièrement personnalisés

2.Des formation orientées vers la diversification des compétences pour développer les performances individuelles et collectives

3.Un suivi et un accompagnement pour renforcer les connaissances et les bonnes pratiques



L’expertise d’un grand groupe au service de votre performance



Fym Conseil accompagne depuis plus de 20 ans les entreprises et collectivités en réalisant des parcours de formation sur-mesure pour développer les compétences commerciales, managériales et l’aisance relationnelle de l’ensemble des collaborateurs.



En 2012, Fym Conseil a intégré le Groupe SVP, véritable référence dans l’accompagnement des décideurs, avec plus de 7 000 références clients (en savoir plus sur le Groupe SVP).



Retrouvez nos domaines d’expertise :



Efficacité managériale



Performance commerciale



Relation client



Communication et développement personnel



Performance commerciale





pour tout contact :

Francis GINIEIS

0686467672

fginieis@fymconseil.com



Mes compétences :

Commercial

Gestion du stress

Gestion du temps

Management

Organisation

Relation Client

RPS