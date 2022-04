Francis GNAHORE

Chef d'entreprise de transports de marchandises ( Francis Olivier Transorts). Livraison en region parisienne et en imternationale.



Champion de côte d'ivoire nambudo par équipe et Open...

demi-finaliste coupe de france poids lourds...

Pratiquant d'arts martiaux pendant plus de 15 ans et competiteur kumité ( combats ) au niveau nationanal et international.

Manager de l'équipe ( karaté ) de côte d'ivoire dans l'ocean indien.



Permis bateau cotier et riviere car en mer presque tous les w-end.



Danse salsa et tango.



Distributeur titulaire basket-ball Africa sport 2eme division.



Mes compétences :

Patience

Ponctualité

Rigueur

Management