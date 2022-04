Francis GOSSELIN

A 58 ans je partage mon temps entre ma micro entreprise de services a la personne et les loisirs par des distractions : la musique, la marche, l'aide au associations, la gestion de nombreux blogs : ensemble19syndicat avec ses nombreuses rubriques, Parents19, TURENNE de center-blog et ses nombreuses photos à découvrir depuis 2006 , toujours pleins d'idées, d'imaginaire j' adore picoré, écouter et créer de l'écriture de l'humour le tout rassemblé réalise des beaux textes toujours actif dans le désir de savoir de curiosité.



